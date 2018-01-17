Türkiye günlerdir kar yağışını beklerken, meteorolojiden fırtına uyarısı geldi. Son hava tahminlerine göre 9 şiddetinde fırtına geliyor ve fırtınadan Türkiye’nin bütün denizleri de etkilenecek. Fırtınanın şiddetinin 105 km hıza kadar ulaşması beklenirken, şimdiden birçok vapur seferinde de iptaller yaşandı. Peki, beklenen kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji son hava durumu tahminleri…

Meteoroloji’den alınan son verilere göre kuvvetli fırtına Türkiye’nin tüm denizlerini etkisi altına alacak. Deniz ulaşımında fırtına nedeniyle şimdiden aksamalar yaşanmaya başlandı. İDO ve BUDO’da çok sayıda sefer iptal edildi. Fırtına, son dakika haberine göre Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de 90 km hıza ulaşacak. Doğu Karadeniz’de ve Akdeniz’de ise fırtınanın 105 km hıza kadar ulaşması bekleniyor. İşte son hava durumu ve iptal olan vapur seferleri…

FIRTINA UYARISI İLE İDO VE BUDO’DA İPTAL OLAN SEFERLER

Bu Sabah İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO) yapılması planlanan seferleri fırtına uyarısı ile iptal oldu.

İptal olan İDO seferleri şu şekilde;

07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

İptal Olan BUDO seferleri şu şekilde;

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi

KAR YAĞIŞI HAFTAYA KALDI

Türkiye bu hafta için kar yağışı bekliyordu. Ancak tahminlerini değiştiren Meteoroloji önce fırtınanın ardından da karın geleceğini duyurdu. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’nin son tahminlerine göre gelecek hafta Pazartesi günü Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının daha etkisine girecek ve kar yağışı da başlayacak.