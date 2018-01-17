İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde katibe olarak çalışmakta olan Ayşegül A. isimli şahsın bilgisayarından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraf ve videoları çıktı.

İstanbul Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde Zabıt Katipliği yapan Ayşegül A. doğum izni alarak işine ara verdi. Ayşegül A.’nın izne çıkması sonucunda yerine başka bir Katip görevlendirildi. Ayşegül A.’nın bilgisayarını kullanan Katip, bilgisayar içerisinde terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’a ait fotoğraf ve video yakaladı.

İNCELEME ALTINA ALINDI

Katibin olayı anlatmasının ardından bilgisayar inceleme altına alındı ve bilgisayar içerisinde Ayşegül A.’nın terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın bir posteri önüne geçerek poz verdiği görüntüler bulunurken bazı videolarda da yanında bulunan bir erkeğin elinde YPG’ye ait afiş ile Öcalan posteri salladığı tespit edildi.

HERŞEYİ KABUL ETTİ

Yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındığı öğrenilen Ayşegül A.’nın verdiği ifadede Abdullah Öcalan’a ait olan fotoğraf önünde poz verdiğini ve söz konusu videolarda da yanındaki şahsın kayını olduğunu kabul ettiği öğrenildi. Ayşegül A.’nın ifadesi sonrasında Katip Ayşegül A., Kayını Turan Ethem A. hakkında ‘Terör örgütü propagandası düzenlemek’ suçlarından soruşturma başlatılırken Ayşegül A.’nın meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Ayşegül A.’nın Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarak hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisine ulaşıldı.