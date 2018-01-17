Doktorların Ela’sı olarak tanınan daha sonra yaptığı evlilikle magazin gündemlerinde ilk sıralarda yer alan Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan tatil için gittikleri kayak merkezinde domuz gribine yakalandı. Ünlü çiftin kötü haberini alan hayranları çifte nazar değdiğini söyledi.

Doktorlar dizisinde Ela karakteri ile hafızalara kazınan daha sonra Türkiye’nin en zengin ailesinin gelini olan Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan, tatil için gittikleri kayak merkezinde domuz gribine yakalandı.

TEDAVİ GÖRÜYORLAR

Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan çiftinin Kayseri’ye kayak yapmak için çıktıkları tatilde domuz gribine yakalandıkları öğrenildi. Grip sonrasında hemen hastaneye başvurdukları öğrenilen ünlü çiftin domuz gribi tedavisine alındıkları öğrenildi.

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan, bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela karakterine can vererek tüm Türkiye’yi kendine hayran bırakmıştı. 2006-210 yılları arasında ekranlara gelen ve izleyici tarafından çok beğenilen Doktorlar dizisinde Ela karakteri ile gönülleri fetheden Özilhan, diziden sonra hayatında büyük değişimler yaşadı. Şimdi evli olduğu İzzet Özilhan’ın kendisini dizide görerek aşık olduğu Yasemin Özilhan, Türkiye’nin en zengin ailelerinden birine gelin oldu. Evliliğinden 2 çocuk sahibi olan güzel oyuncu evlendikten sonra oyunculukla ilgilenmedi. Şimdilerde modacılık yapan ve giyim tarzından farklı sitiline kadar her şeyiyle konuşulan Yasemin Özilhan’ın eşi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir evliliği olduğu biliniyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com