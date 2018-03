Türkiye'nin Afrin'e hava bombardımanı düzenlemesinin ardından ağır kayıp veren PYD, dünyaya seslendi. Küstah çağrıda bulunan PYD, Uluslararası Topluma “Harekete Geçin” dedi.

Türkiye bugün, Suriye’nin kuzey bölgelerini kontrol eden terör örgütü PYD’yi havadan bombaladı. Bombardımanda ağır kayıp veren PYD; , 'Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği hava saldırılarını' kınayıp uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

KÜSTAH AÇIKLAMA

Türkiye’nin Afrin’de bulunan PYD’li teröristlere yönelik düzenlediği hava saldırısının ardından PYD, dünyadan yardım istedi. PYD, küstah açıklamasında Suriye'nin kuzeyinde ve güneyindeki diğer teröristler tarafından kontrol edilen bölgelerin PYD ile dayanışma içinde olacağı iddiasında bulunarak "Afrin yalnız kalmayacak" dedi.

HAVA BOMBARDIMANINDA 30 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e düzenlenecek operasyonun ilk adımı için düğmeye bastı. Bugün terör örgütü hedeflerine 'Tepki Ölçme Atışları' yapıldı. Sabah saatlerinde Afrin ve çevresindeki terör hedefleri Sınır karakollarında bulunan birlikler tarafından ateş altına alındı. Obüs atışlarında 30 terörist öldürüldü. Özgür Suriye Ordusu ise Afrin operasyonun kara gücünü oluşturacak ve onlarda hazırlıklarını tamamlayacak.

TELSİZ KONUŞMALARINDA KORKTUKLARI AÇIKÇA BELLİ OLDU

Türk İstihbaratının Suriye'deki yerel kaynaklarınca kaydedilen telsiz konuşmalarında ise teröristlerin ne kadar korktukları gün yüzüne çıktı. Hemze Ağiri" kod adlı YPG'li teröristin telsizden yaptığı çağrıda "Ortalık kıyamet yeri gibi. Arkadaşların çoğu öldü. Yaralıları taşıyacak kimse yok. Acil yardıma ihtiyacımız var" dediği anlaşıldı. Buna karşılık olarak Mihemed adlı terörist, "Şu an oraya kimse gelemez. Ani baskın yedik. Her mevzide kayıplar var. Konuşmayı bırak yaralılara yardım et" yanıtını veriyor. Bölgede Afrin operasyonu öncesi huzuru bozmak isteyen terör örgütleri de harekete geçti. Cerablus'ta iki ayrı intihar saldırısı düzenlendi ve 2 kişi yaşamını yitirdi.