Yine aynı ülke, yine skandal. ABD’de 27 yaşındaki Allison Chilton'ın 12 yaşındaki kız öğrencisi ile yaşadığı skandal ilişki gündeme bomba gibi düştü. Kızının cep telefonu mesajlarını okuyan baba, hemen durumu polise haber verdi. Öğrencisi ile lezbiyen ilişki yaşayan öğretmen, tutuklandı.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde yine öğretmen öğrenci ilişkisi skandalı yaşandı. BD'nin Güney Carolina eyaletinde 27 yaşındaki kadın öğretmen Allison Chilton ile 12 yaşındaki kız öğrencisinin yaşadığı lezbiyen ilişki, babanın kızının cep telefonunu karıştırması ile ortaya çıktı. Durumun polise bildirilmesi üzerine öğretmen tutuklandı.

MESAJLARI GÖREN BABA ÇILGINA DÖNDÜ

Kızının telefonunda mesajları gören baba adeta çılgına döndü. Hemen durumu yetkililere bildiren baba, şikayetçi oldu. Önce çalıştığı Oakbrook Orta Okulundaki görevinden geçici olarak alınan öğretmen, daha sonra tamamen okuldan kovuldu. Cuma günü mahkemeye çıkarılan öğretmen tutuklandı. Öğretmen için 30 bin dolar kefalet bedeli belirlendi. Öğretmenin okulda özel eğitim öğretmeni ve basketbol antrenörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

DEFALARCA EVİNDE BULUŞUP İLİŞKİYE GİRMİŞLER

Beş aydan bu yana öğrencisi ile ilişki yaşayan öğretmenin öğrencisini evine götürdüğü ve burada ilişkiye girdikleri öğrenildi. Okulda ise boş sınıflarda öğretmen ve öğrencisinin öpüştüğü ve defalarca öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi.