Isparta’da bugün düşen askeri eğitim uçağında şehit olan 3 askerin memleketleri belli oldu. İşte şehit olan askerlerin memleketleri…

Eskişehir’den eğitim amaçlı havalanan ve Isparta Yalvaç’ta düşen CASA tipi askeri eğitim uçağındaki 3 şehidimizin memleketleri belli oldu. Şehitlerden 2’sinin Ordulu olduğu öğrenildi.

ENKAZI BULUNMUŞTU

Alınan bilgilere göre, bugün saat 12.50 sularında irtibatı kesilen CASA CN-235 tipi askeri eğitim uçağının Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalandığı ancak saat 14.30 sularında Isparta Yalvaç’ta enkazının bulunduğu öğrenildi. Uçağın düştüğüne dair 112 ihbar hattına düşen bilgi sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi. Düşen askeri eğitim uçağında 3 askerin şehit olduğu belirlendi.

ŞEHİT ASKERLERİN MEMLEKETLERİ

Kazada şehit olan askerlerden Binbaşı Ümit Karamustafa’nın memleketi Ordu, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın Ordu İkizce ilçesinden olduğu bilgisi alındı. Şehitlerden Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı’nın yeni evli olduğu öğrenildi. Teknisyen Kıdemli Astsubay Ömer Faruk Arlı'nın daKütahya'da yaşayan annesine acı haberin ulaştığı öğrenildi. Şehitlerin acı haberinin ulaştığı evlerinin Türk bayrakları ile donatıldığı öğrenildi.