TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'in bugün yarışan ismi Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey, evinde ağırladığı rakiplerne en güzel sunumlarıyla en özel lezzetlerini sunmak için uğraştı. Peki, Mehmet Beyin yemekleri beğenildi mi? Mehmet Beyin evinde neler yaşandı? Mehmet Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 17 OCAK 2018 MEHMET BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in 3. gün yarışmacısı olan Mehmet Bey, rakiplerine lezzetli yemekler hazırlamak için alış veriş telaşını tamamladı. Oldukça heyecanlı bir alış veriş geçiren Mehmet Bey, evinde yemeklerini hazırlarken oldukça heyecana kapıldı ve yemeklerini hazırlarken üst üste talihsizlikler yaşadı. Oldukça telaşeli ve heyecanlı bir yemek hazırlama aşamasından geçen Mehmet Beyin rakiplerine yaptığı çorba ikram beğenilmedi. Mehmet Betin yaptığı salata rakipleri tarafından iyi yorumlar aldı. Kaburga dolması ve kavurma ikramı yapan Mehmet Beyin dolması beklediği yorumları almadı ve beğenilmedi. Ana yemek olarak sunulan çiğ köfte ise oldukça eleştirildi. Ali Bey, ana yemek olarak çiğ köftenin kabul edilemeyeceğini söylerken Aynır Hanımda onunla aynı fikirde olduğunu belirtti. Masada yaşanan gergin anlar sonrasında tatlı ikramına geçen Mehmet Beyin künefe ikramı da tüm yarışmacılar tarafından beğenildi.

YEMEKTEYİZ 17 OCAK 2018 MEHMET BEYİN PUAN TABLOSU

Yarışmanın üçüncü gününde evinde misafirlerini ağırlayan ve gününü tamamlayan Mehmet Bey, Aynur Hanımdan 5, Ali Beyden 5, Yağmur Hanımdan 5 ve Özlem Hanımdan 6 puan aldı. Mehmet Bey gününü toplamda 21 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yarışacak ismi Yağmur Hanım olacak.

Haber Kaynağı : AYpi Cast Ajans - wwww.aypiajans.com