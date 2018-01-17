Bugün gerçekleştirilen kritik MGK toplantısının ardından önemli açıklamalar geldi. Olası Afrin operasyonu öncesi toplanan MGK’da operasyona ilişkin konuların konuşulduğu ve OHAL tavsiyesi geldiği öğrenildi.

Suriye’de yer alan Afrin şehrinde Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütü PKK ve PYD’ye yönelik olarak düzenlenecek olan Afrin operasyonu öncesinde düzenlenen MGK toplantısının sonuna gelindi.

YENİ YILIN İLK MGK TOPLANTISI

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen yeni yılın ilk MGK toplantısı yaklaşık 4.5 saat sürdü. Beştepe’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında önemli bir bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiride, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısında, olası Afrin operasyonunun ele alındığı ve Hükümete Olağanüstü Hal’in uzatılmasına ilişki önerilerde bulunulduğu öğrenildi.

‘GEREKEN YAPILACAK’

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tatbikatına tüm hızıyla devam ettiği Afrin operasyonuyla ilgili konularında konuşulduğu MGK’da Afrin Operasyonuna yönelik ‘Gereken yapılacak’ ifadeleri kullanıldı. Amerika’ya yönelik olarak sert eleştirilerde bulunulan toplantıda, terör örgütlerine verilen silahların bir an önce toplanılması gerektiği de aktarıldı.

AFRİN OPERASYONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni yılın ilk MGK toplantısından sonra yayınlanan bildirinin ardından herkes ‘Afrin operasyonu ne zaman başlayacak?’ sorularını sormaya başladı. Afrin’e yönelik operasyonun tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmazken sınırda komando birliklerinin tatbikatlarına hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da son yaptığı açıklamalarda, Afrin operasyonunun eli kulağında olduğuna değinmişti.