TV8 ekranlarında lezzetlere lezzet katan yarışma programı Yemekteyiz'in yeni hafta yarışmacılarından Yağmur Hanım dördüncü gün yarışmacısı olarak rakiplerini ağırlayacak. Evinde rakiplerine sunacağı yemekleri hazırlamak için 3 saati olan Yağmur Hanım, bu zorlu görevin üstesinden gelerek rakiplerine göre en yüksek puanı alabilecek mi? Yağmur Hanımın menüsünde neler yer alacak? Yağmur Hanımın evinde neler yaşanacak? İşte detaylar...

Hafta içi her gün Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen sevilen yarışma programı Yemekteyiz'de yeni haftanın son gününe doğru yaklaşırken dördüncü gün yarışmacısı olan Yağmur Hanım, evinde en özel yemeklerini hazırlayarak rakiplerine en özel ikramlarla yemeklerini beğendirmeye çalışacak. Yemekteyiz'in yeni bölümünün hemen ardından Yağmur Hanım'ın evinde yaşananları ve aldığı toplam puanı sizlerle paylaşacağız.

YEMEKTEYİZ 18 OCAK 2018 YAĞMUR HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in bugün yayınlanan bölümünde Yağmur Hanım rakiplerine en güzel ikramlarını sunmak için çabaladı. Mutfakta oldukça heyecanlı ve koşuşturmacalı yemek hazırlama süreci geçiren Yağmur Hanım, 3 saatin sonunda yemeklerini tamamlayarak misafirlerini karşıladı. Yağmur Hanım ilk olarak misafirlerine, kerevizli mercimek çorbası ikramında bulundu. Ancak rakipleri çorbanın tadını beğenmedi ve kereviz tadının çok baskın olduğunu söyledi. Ara sıcak olarak çiğ börek ikramı yapan Yağmur Hanımın böreğinin kuru ve çok sert olması büyük eleştiri aldı. Ana yemek olarak Hasanpaşa köftesi ikramı yapan Yağmur Hanımın köfte ikramı da çok fazla geçer not almadı. Tatlı ikramında kremşantili revani ikramı yapan Yağmur Hanım tatlı hamurundan dolayı da rakiplerinden fazlasıyla eleştiri aldı. Ali Bey, revaninin kalınlığının yerinde olmadığını belirterek yoğun eleştiriler yaptı.

YEMEKTEYİZ 18 OCAK 2018 YAĞMUR HANIMIN PUAN TABLOSU

Yemekteyiz'in dördüncü gününde yarışan Yağmur Hanım, Özlem Hanımdan 4, Aynur Hanımdan 3, Mehmet Beyden 3 ve Ali Beyden 3 puan alarak gününü toplamda 13 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak haftanın finali bölümünde Ali Bey yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com