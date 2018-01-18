Avusturya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, uzun süredir haber alamadığı iki kızını, Adnan Oktar’ın programında gördü. Gördükleri karşısında şoke olan baba, hemen Türkiye’ye gelerek Adnan Oktar’dan ve eski eşinden şikayetçi oldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 44 yaşındaki Elvan Koçak, 2 kızından uzun süreden bu yana haber alamıyordu. Televizyon izlerken, kızlarını Adnan Oktar’ın programında gören baba, hemen Türkiye’ye geldi ve reşit olmayan kızlarını alı koyduğu iddiası ile Adnan Hoca adı ile bilinen Adnan Oktar’dan şikayetçi oldu.

KIZLARIN REŞİT OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Elvan Koçak ve eşi Gülperi T. 7 yıl önce boşandı. Bunun üzerine Gülperi T, çocukları Ş.K.(19) B.K.(17) ve oğlu M.K(17) ile birlikte Türkiye'ye döndü. Çocuklarından uzun süreden beri haber alamayan babaya akrabaları " Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında tv show yapıyorlar" deyince baba Koçak yıkıldı. İki çocuğunun ikiz olduğunu ve henüz 17 yaşında olduklarını söyleyen Koçak, hem Adnan Oktar’dan hem de reşit olmayan çocuklarını televizyona çıkaran herkesten şikayeti olacağını söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Koçak, çocuklarının Viyana’da gayet iyi bir eğitim aldıklarını ancak Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonuldukları için eğitimlerinin de yarıda kaldığını iddia etti.

GÖRÜR GÖRMEZ TÜRKİYE’YE GELDİ

Yakınlarının uyarısı ile Adnan Oktar’ın kendi kanalında yayınlanan ve "kedicik" tabir edilen kızlarla yaptığı programı izleyen baba, kızlarını burada görünce apar topar Türkiye’ye geldi. Savcılığa başvuran baba, hem eski eşinden hem de Adnan Oktar’dan şikayetçi oldu. Koçak aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi.