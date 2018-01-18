İstanbul'da, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 5 ay içinde kayıtlara geçen hamile çocuk sayısı 115 oldu. Bir personelin savcılığa ihbarı ile gün yüzüne çıkan olaydan sonra o personel hakkında inceleme başlatıldı, personelin iki defa da yeri değiştirildi. Sağlık Bakanlığı konu hakkında bir açıklama yaparak, "Soruşturma talimatı verildi, müfettiş görevlendirildi" ifadelerini kullandı.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 5 ay içerisinde yaşları 18’den küçük 115 çocuğun hamile olduğu belirlendi. Bu rakamın sadece tek bir hastanede kayıtlara geçen rakam olması durumun ne kadar vahim olduğunu da gözler önüne serdi.

PERSONEL POLİSE HABER VERDİ

Hastanede görevli bir personelin bu skandalın polise bildirilmediğini fark ederek bir tutanak hazırlayıp savcılığa bildirmesi ile ortaya çıkan skandal olayda, 1 Ocak 2017- 9 Mayıs 2017 tarihleri arasında hastaneye 115 çocuğun hamile olarak başvurduğu ve bunlardan 39’unun Suriyeli olduğu öğrenildi. Yasa gereği hastanelerin bu durumları polise ya da savcılığa bildirmesi gerekiyor. Personel önce durumu hastane yetkililerine haber verdi ancak, hastane bir işlem yapmayınca, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. Fakat hastane görevlileri hakkında soruşturma yapılmasına İstanbul Valiliği izin vermedi. Tam aksine konuyu savcılığa ihbar eden personel hakkında soruşturma açıldı ve yeri de iki defa değiştirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI

Konu hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürü devreye girerek inceleme başlattı. Skandal olayın yetkililere bildirilmemesinden kimlerin sorumlu olduğu ise inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Sağlık Bakanlığı da bir açıklama yaparak basında yer alan "18 yaş altı gebelik ve eksik bildirim" konusunda müfettiş görevlendirildiğini ve inceleme başlatıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı açıklamasında, daha önce bu konu hakkında bir inceleme yapıldığı belirtilerek, "Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak, konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı.