﻿ Esra Erol'un Programında Ortaya Çıkan Olay Şok Etti! Kocası Tam 56 Milyon Lira Dolandırıp, Sevgilisi ile Kaçtı

Esra Erol'un Programında Ortaya Çıkan Olay Şok Etti! Kocası Tam 56 Milyon Lira Dolandırıp, Sevgilisi ile Kaçtı

ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programına katılan kadın, kocasının kendisini 56 Milyon TL dolandırdıktan sonra sevgilisi ile kaçtığını belirterek, olayı kroki çizip anlattı.

Anasayfa MEDYA Esra Erol'un Programında Ortaya Çıkan Olay Şok Etti! Kocası Tam 56 Milyon Lira Dolandırıp, Sevgilisi ile Kaçtı
Esra Erol'un Programında Ortaya Çıkan Olay Şok Etti! Kocası Tam 56 Milyon Lira Dolandırıp, Sevgilisi ile Kaçtı
Esra Erol'un Programında Ortaya Çıkan Olay Şok Etti! Kocası Tam 56 Milyon Lira Dolandırıp, Sevgilisi ile Kaçtı Tarih: 2018-01-18 Saat: 14:07:15
Güncelleme : 2018-01-18 14:07:15

ATV’de yayınlanan Esra Erol’un programına katılan kadın, kocasının kendisini 56 Milyon TL dolandırdıktan sonra sevgilisi ile kaçtığını belirterek, olayı kroki çizip anlattı. 

Bursa'da yaşayan 52 yaşındaki Rabia Kuru, kariyer sahibi ve eğitimli bir kadınken, kocası tarafından nasıl dolandırıldığını Esra Erol’un programında anlattı. 

HER ŞEYİ PLANLI OLARAK YAPMIŞ
Esra Erol'da programında Eşi A.K.'nin yaptığı planları anlatan kadın, kocasının kendisi ile ne zaman evlenip ne zaman ayrılacağını bile planladığını, boşandıktan sonra sevgilisi ile ne zaman evleneceğine dair planlar yaparak ajandasına not aldığını söyledi.

56 MİLYON LİRA DOLANDIRIP SEVGİLİSİ İLE KAÇMIŞ
A.K. ile 1996 yılında evlendiğimi söyleyen kadın, iş hayatında çok başarılı olduğunu belirterek, "2009 yılında eşimle birlikte şirket kurmaya karar verdik. Büyük bir mal varlığına ulaştık. Arsa, lüks otomobil, tarla, şirket ve villalara sahip olduk. 56 milyon lira elimden uçup gitti. Mal varlığından sadece geriye sadece bir emekli maaşı kaldı" dedi. 

 

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