Kayseri'de, davranış bozukluğu hastalığı olan Furkan Değirmenci, aynı hastalığa sahip olan babası Hamza Değirmenci’yi boğazından bıçaklayarak öldürdü. Babasını öldüren Değirmenci, annesini dövdüğü için babasına yalvardığını ama dinletemeyince öldürdüğünü söyledi.

Kayseri'de, zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan Huntington hastası olan 23 yaşındaki Furkan Değirmenci (23), kendisi gibi Huntington hastası olan 52 yaşındaki babası Hamza Değirmenci'yi annesini dövdüğü için öldürdü.

SAÇINDAN MUTFAĞA KADAR SÜRÜKLEDİ

Kocasinan ilçesi Serçeönü mahallesi Saray Caddesi Erciyes Siteleri'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre işçi emeklisi Hamza Değirmenci akşam eve geldiğinde 25 yıllık eşi Nebahat Değirmenci'den çay demlemesini istedi. Nebahat Değirmenci’nin bu isteğe olumsuz yanıt vermesi üzerine kavga çıktı ve Hamza Değirmenci eşini saçından tutarak mutfağa sürüklemek istedi.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Asansör tamircisi olduğu ve davranış bozukluğu hastası olduğu öğrenilen Furkan Değirmenci anne ve babasının arasına girmek istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine mutfak tezgahı üzerinde duran ekmek bıçağını alan genç, babasını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü.

"YAPMA BABA" DİYE YALVARMIŞ

Daha sonra polise teslim olan Furkan Değirmenci, emniyette alınan ilk ifadesinde, "Babam anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Olay sırasında da öyle oldu. Annemi saçlarından sürükleyerek, döverek mutfağa götürürken, 'Yapma' diye bağırdım. Beni de tehdit ederek, üzerime yürüdü. Sonrasında kendimi kaybettim" diye konuştu.