﻿ Afrin Operasyonu Korkusu! Suriye’den Türk Savaş Uçaklarına Tehdit: Düşürmeye Hazırız

Afrin Operasyonu Korkusu! Suriye’den Türk Savaş Uçaklarına Tehdit: Düşürmeye Hazırız

Türkiye’den yapılan açıklamalar sonrasında eli kulağında olan olası Afrin operasyonu için tehditler gelmeye devam ediyor. Operasyon için bir tehditte Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan geldi. Türk Savaş Uçaklarından gelecek olası bir saldırıda ‘Vurmaya Hazırız’ denildi.

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Afrin Operasyonu Korkusu! Suriye’den Türk Savaş Uçaklarına Tehdit: Düşürmeye Hazırız
Afrin Operasyonu Korkusu! Suriye’den Türk Savaş Uçaklarına Tehdit: Düşürmeye Hazırız Tarih: 2018-01-18 Saat: 16:01:49
Güncelleme : 2018-01-18 16:01:49

Türkiye’den yapılan açıklamalar sonrasında eli kulağında olan olası Afrin operasyonu için tehditler gelmeye devam ediyor. Operasyon için bir tehditte Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan geldi. Türk Savaş Uçaklarından gelecek olası bir saldırıda ‘Vurmaya Hazırız’ denildi.

Suriye’nin Afrin kentine TSK tarafından yapılacak olan Afrin operasyonuyla ilgili art arda açıklamalar gelirken Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan olası Afrin operasyonuyla ilgili tehditler yağdı. Türk Savaş Uçaklarından gelen olası bir saldırı sonucunda Türk uçaklarının düşürülmesine hazır olduklarını söyledi.

TÜRK SAVAŞ UÇAKLARINA TEHDİTLER SAVURDU

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad, Türkiye’den Afrin’e yönelik olarak gelebilecek olan askeri operasyon sonucunda bu operasyonun saldırı olarak değerlendirileceğini ve Türk Savaş Uçaklarının vurulacağını belirtti. Öte yandan Suriye Devlet Televizyonu’nda geçen bilgilerde, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikdad’ın açıklamaları bağlamında Türk Savaş Uçaklarından Suriye’ye gelebilecek olası bir saldırı sonucunda Suriye Hava Savunmasının da harekete geçeceğini ve Türk Savaş Uçaklarını yok etmeye hazır olduklarını söylediğini aktardı. 

ABD YALANLAMIŞTI

Bilindiği gibi Suriye’de yer alan Lazkiye kentinde Rusya’nın konuşlandırdığı S-400 füze bataryalarının ülkede hava savunma sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda bölgede Rusya ile olan hava saha kontrolü ile ilgili Rusya ile görüşmeler sürerken ABD Dışişleri Bakanı’ndan gelen açıklamada, ‘Sınır güvenlik güçleri oluşturulacağına dair bilgilerin doğruluk payının olmadığı bilgisi aktarıldı.

 

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