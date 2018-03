FOX TV ekranlarının yeni yarışma programı olan ‘Yaparsın Aşkım’ programında rakipler yine arabanın sahibi olabilmek için birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Dün ekrana gelen yarışmanın yeni bölümünde kadınların kocalarının omuzlarına bindiği anlar ekranlara damga vurdu.

FOX TV ekranlarında İlker Ayrık’ın sunumuyla ekranlara gelen ‘Yaparsın Aşkım’ programının yeni bölümünde yine kıyasıya bir yarış vardı. Çiftler son model arabanın sahibi olabilmek için her şeyi yaparken yarışmanın bir bölümünde kadınların kocalarının omuzlarına bindiği anlar şaşkına çevirdi. Ekran başındaki izleyenleri oldukça eğlendiren bu anlarda erkekler omuzlarındaki eşlerini taşımakta bir hayli zorlandı.

ARABA İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR

Daha önce Kanal D ekranlarında ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ adı ile yayınlanan yarışma yine İlker Ayrık’ın eğlenceli sunumuyla FOX TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde yarış turlarının birinde görevleri eşlerini omuzlarında taşımak olan erkek yarışmacılar bu turda bir hayli zorlandı. Araba için her şeyi yapmaya hazır olan çiftlerin bu turdaki halleri ekran başında ve stüdyodaki izleyenleri gülme krizine soktu. Erkek yarışmacılar eşlerini omuzlarında taşımakta büyük zorluk yaşarken yarışın sonunda en dayanıklı ve güçlü olan çift kazanan taraf oldu. ‘Yaparsın Aşkım’ her Cumartesi Pazar FOX TV ekranlarında birbirinden farklı çiftlerle eğlenceli bir yarışmaya imza atmaya ve her hafta bir çifte son model araba kazandırmaya devam ediyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com