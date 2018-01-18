15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında dün gerçekleştirilen MGK toplantısında gelen OHAL önerisinin ardından OHAL’in 6. defa uzatıldığı ve 3 ay süreceği açıklandı. Karar TBMM’den geçti.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında toplantıda OHAL’in uzatılması önerisinin ardından dün Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’dan açıklama gelmişti. Bozdağ, OHAL için MGK toplantısında gelen önerilerin ardından OHAL’i 3 ay daha uzatma kararı verdiklerini ve bu tasarıyı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduklarını söylemişti.

OHAL TASARISI TBMM’DEN GEÇTİ

Bugün yapılan açıklamada, OHAL tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayından geçtiği ve 3 ay daha uzatılmasının kabul edildiği belirtildi.

OHAL 6. KEZ UZATILIYOR

Bu bağlamda Olağanüstü Hal, 15 Temmuz hain darbe gecesi sonrasında 3. kez uzatılmış oluyor.

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