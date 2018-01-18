Bolu Mudurnu ilçesinde bulunan bir evde dün sobadan dolayı çıkan yangın sonrasında 83 yaşındaki Ali Meşe’nin evi kullanılamaz hale gelmişti. Yanan evinde mahsur kalan kedisi için gözyaşı döken Ali Dedeye güzel haberler arka arkaya geldi.

Olay, Bolu Mudurnu ilçesinde dün meydana gelmişti. 83 yaşında olan Ali Meşe’nin evi sobayı tutuşturmaya çalıştığı sıralarda yanmış ve kullanılamaz hale gelmişti. 83 yaşındaki Ali Meşe, eşi ve çocuklarıyla birlikte yanan evden canını zor kurtarmıştı. İtfaiye ekipleri Ali Dedenin evinde mahsur kalan kedisini kurtarmıştı. Ali Dedeye bir güzel haberde Mudurnu Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan geldi.

ALİ DEDEYE EV HEDİYE ETTİLER

Evinde çıkan yangın sonrasında evi kullanılamaz hale gelen Ali Meşe ve ailesi için Mudurnu Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir ev hediye edildi. İnşaat halinde olan evin eksikliklerinin giderilmesi için çalışmaların hızlandırıldığı öğrenilirken Bolu Valisi Aydın Baruş, Meşe’ye hediye edilen evde incelemelerde bulundu.

KISA ZAMANDA EVLERİNE YERLEŞECEKLER

İnşaat halinde olan ve çok küçük eksiklikleri bulunan evde incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, evdeki eksikliklerin çok kısa zamanda giderileceğini ve Meşe ailesinin evlerine yerleşeceğini söyledi. Maddi hasarların her zaman giderileceğini söyleyen Baruş, devletin imkanlarının geniş olduğunu ve tek tesellilerinin Meşe ailesinin canına zarar gelmemiş olduğunu söyledi.

HERKESE İNSANLIK DERSİ VERDİ

Türkiye’nin konuştuğu isim haline gelen 83 yaşındaki Ali Meşe, yangında kalan kedisinin kurtarılması için verdiği çabayla herkese insanlık dersi verdi.