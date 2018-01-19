Yeni çıkartılan 696 sayılı KHK ile hükümlülere tek tip kıyafet giydirilmesine karar verilmişti. tek tip kıyafetler ise ilk olarak Diyarbakır Cezaevi’ne gönderildi ve uygulanması içinse yönetmeliğin beklendiği belirtildi. İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde çıkartılan yeni 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, terör örgütü suçluların ve darbe teşebbüsü içerisinde bulunan suçluların mahkemelerde tek tip kıyafet giymesi konusunda karar alınmıştı. Bu uygulama ise hayata geçirilmeye başlandı ve ilk tek tip kıyafetler Diyarbakır Cezaevi’ne yollandı.

DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCISI AÇIKLADI

Terör örgütü suçlularının ve darbe teşebbüsünde bulunan suçluların tek tip kıyafet giymesi konusunda karar alınmasının ardından Diyarbakır’daki cezaevine bu kıyafetlerin gönderildiğini bizzat Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre açıkladı. Cezaevine tek tip kıyafetlerin geldiğini belirten Güre, uygulanmaya geçmesi için sadece yönetmeliği beklediklerini dile getirdi. Ayrıca bu açıklamasının ardından Tahir Elçi konusuna da değinen Güre, davanın sonucu nereye varırsa varsın nihayete ereceğini belirtti.

58 BİN 500 KİŞİ GİYECEK

OHAL kapsamında çıkartılan KHK ile terör ve darbe teşebbüsünde bulunanlar için alınan kararda, tek tip elbise giyecek olanların sayısının ise 58 bin 500 olduğu öğrenildi. Cezaevinde tutuklu bulunan zanlıların 6 bin 800’ünün badem kurusu kıyafeti giyeceği öğrenilirken, 51 bin 700’ünün ise gri renkte tulum giyeceği öğrenildi. Toplamda ise 58 bin 500 tutuklunun bu tulumları giyeceği de belirtildi.