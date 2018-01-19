Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak akşamı yaşanan uçak dehşeti Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkmış denize düşeceği sırada asılı kalmıştı. Uçak asılı kaldığı yerden vinç yardımı ile 20 saat süren çalışma sonunda aprona çekildi.

Trabzon Havalimanı’nda Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak akşamı iniş sırasında pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağının bulunduğu yerden 20 saat süren çalışma sonucunda kaldırılarak aprona çekildi. Çalışmalar nedeniyle Trabzon Havalimanı saat 04.00’ten itibaren 24 saatliğine hava trafiğine kapatıldı. Uçağın bulunduğu yerden çıkarılması için ilk olarak 500 ve 350 tonluk vinçler uçağın hemen yanına kuruldu.

SAAT 05.00’DE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Saat 05.00 itibari ile uçağın kanat ve burnuna vinçlerin halat bağlama işlemi başladı. Yaklaşık 6 saat sonunda uçağın burun ve kanatlarının halatlara bağlama işlemi saat 11.30 sıralarında bitti. Uçak saat 12.10 itibari ile saplandığı çamurdan çıkarılmaya başlandı. Bir yandan uçak kaldırılırken, bir yandan da alt ve burun kısmındaki çamurun temizlenmesi için itfaiye ekipleri su sıktı.

14.10’DA TAMAMEN HAVAYA KALDIRILDI

Saat 14.10 sularında ise uçak tamamen havaya kaldırıldı. 16.15 de ise uçağın kaldırma işlemleri tamamlanarak pist yakınında bulunan toprak alana çekildi. Yaklaşık 100 kişilik ekip, uçağın pist üzerine indirilmesi çalışmasına katılırken, uçağın tek parça halinde bulunduğu yerden çıkarılması için büyük çaba harcandı. Uçağın aprondaki yerine çekilmesi ise gece saat 01.00’e kadar devam etti. Yaşanan aksaklıklar ve sorunlar giderilerek gece saat 01.00’de uçak tamamen aprona çekildi.