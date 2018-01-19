TV8 ekranlarının büyük bir beğeniyle izlenen yarışma programı Yemekteyiz'de bugün haftanın finali heyecanı vardı. 5 günün sonunda Ali Beyin evinde son günlerini geçiren yarışmacılar gün sonunda Ali Beye puanlarını vererek haftanın birincisini öğrendi. Peki, Yemekteyiz'in 5 gün sonunda birincisi kim oldu? Ali Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte tüm detaylar...

YEMEKTEYİZ 19 OCAK 2018 ALİ BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

TV8 ekranlarının en sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Yemekteyiz'de Ali Bey misafirlerine en özel yemeklerini sundu. Alış verişini büyük bir hızla tamamlayan Ali Bey, yemeklerini yapma işlemine kot-yuldu. Misafirlerine ilk olarak mercimek çorbası ikramı yapan Ali Beyin çorbası beğenilmedi. Ara sıcak olarak Ali'nin böreği isimli böreğini misafirlerine sunan Ali Beyin böreğine vediği isim masada tartışma konusu oldu. Mehmet Bey, Ali Bey'in böreğine kendi ismini vermesinden sonra bu böreğe kendine has bir şeyler katması gerektiğini söyleyere eleştirilerini iletti. Ana yemek olarak et sote ikramı yapan Ali Beyin sotesi genel olarak beğenildi. ancak mevsim salatasına da yoğun eleştiriler geldi. Son olarak tatlı sunumunda badem tatlısı ikramı yapan Ali Bey, tatlısından da istediği beğeniyialamadı.

YEMEKTEYİZ 19 OCAK 2018 ALİ BEYİN PUAN TABLOSU

Haftanın son gün yarışmacısı Ali Bey, Mehmet Beyden 2, Aynur Hanımdan 2, Özlem Hanımdan 3 ve Yağmur Hanımdan 3 puan alarak toplamda 10 puanla gününü tamamladı.

YEMEKTEYİZ 19 OCAK 2018 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'in bu hafta yayınlanan 5 gününün ardından haftanın birincisi Onur Beyden de aldığı puan eklendiğinde toplamda 28 puanla Mehmet Bey oldu. İkinci 24 puanla Özlem Hanım olurken Aynur Hanım 21 puanla haftanın üçüncüsü oldu. Yağmur Hanım ise toplamda 19 puan aldı. Ali Bey, toplam 15 puanla haftanın sonuncusu olarak yarışmayı tamamladı.