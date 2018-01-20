Hemen hemen her evde kullanılan bulaşık makinelerindeki ciddi tehlikenin farkında mısınız? Uzmanların yaptığı araştırmalara göre, bulaşık makinelerinde boyutu ciddiye ulaşan büyük tehlikeler yer alıyor. İşte bulaşık makinelerinde sonu ölümle bile sonuçlanabilen tehlikeler…

Uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre, hemen hemen her evde kullanılan bulaşık makinelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açacak tehlikeler bulunuyor. Makinelerin içinde yer alan lastik conta insan sağlığında ölümcül tehlikeler saçıyor.

KANSER HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR

Yapılan araştırmaların gösterdiklerine göre, bulaşık makinelerinin içinde yer alan lastik contada biriken yemek artıkları birikerek ölümcül kanser hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Uzmanlardan yapılan açıklamalara göre, bulaşık makinesinin içinde bulunan bu lastik contanın yemek artıklarını sürekli biriktirdiğinden dolayı sıklıkla yıkanması gerekiyor. İsveçli bilim insanları yaptıkları detaylı araştırmalar sonrasında bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıkların çocuklarda büyük tehlikelere yol açtığını belirledi. Çocukların zaman zaman alması gerektiği mikrop ve bakteriler bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıklarda tamamen yok oluyor. Bu sebepten bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıklar çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesine engel oluyor.

SIK SIK TEMİZLİĞİ YAPILMALI

Öte yandan hemen hemen her evde kullanılan bulaşık makinelerinin içinde yer alan lastik contanın temizliğinin oldukça önemli olduğu belirtildi. Makinenin bakımının ve temizliğinin de sıklıkla yapılması gerektiği daha hijyenik makine için bulaşık makinelerinin temizliğinde kullanılan makine tuzuyla hijyen sağlanması gerektiği ve uzmanları tarafından makinenin iç temizliğinin yapılması gerektiği vurgulandı.