Anne olmak ve bebeğini kucağına almak her kadının isteğidir. Bazı durumlarda bu mümkün olmayınca da anne olmak isteyen kadınlar, modern tıbbın yanı sıra hurafelere de inanıyor. Kadınların bu inancını art niyetli olarak kullanan kalpazanlar ise onların umutları ile oynuyor. Gine’de yaşanan bu olay ise hayrete düşürecek cinsten.

Gine’de yaşanan bu olayda, bebek sahibi olmak isteyen kadınlar, şifa bulmak amacı ile bir şifacıya başvurdu. Ancak, kadınlara sahte bitkisel tedavi uygulayan şifacı, onların kendilerini hamile zannetmelerine neden oldu.

HAMİLE KALMADILAR, AMA KARINLARI ŞİŞTİ

Şifacı olarak bilinen N'na Fanta Camara'nın hamilelik ümidi ile kendisine gelen kadınlara bitkisel kürler verdiği ve bazı ilaçlarla kadınların karınlarının şişmesine neden olarak kendilerini hamile sanmalarını sağladı. Bu 'hamilelik tedavisi' adı verilen kalpazanlıktan Yaşları 17 ila 45 arasında değişen 700 kadının etkilendiği düşünülüyor.

ŞİFACI GÖZALTINA ALINDI

Şifacı adı altında kadınlara sahte tedavi uygulayan kalpazan, 33 Dolar ücret alıyor. Ülkede ortalama aylık gelir ise 48 Dolar. Ayda binlerce Dolar kazandığı belirlenen Camara gözaltına alındı. Şifacı kadın ifadesinde ise sahtekarlık yapmadığını, hastalara yardım ettiğini iddia etti.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

200’den fazla kadın, Gine'nin başkenti Konakri'de Camara'nın tutulduğu polis merkezinin önünde yaşanan olayı protesto etmek için gösteri düzenledi. Ülkede, bu şekilde tedaviler uygulayan ve Şifacı olarak bilinen kişiler oldukça yaygın. 2006 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından Afrikalıların yüzde 80'inin geleneksel tedavi yöntemleri uyguladığı açıklanmıştı.

DOKTORA GÖRÜNMEMELERİNİ TEMBİHLEMİŞ

Mağdur kadınlardan biri, şifacı kadının kendilerine doktora görünmemelerini söylediğini belirterek, bazı kadınların karınlarının 12 ile 16 ay kadar şiş kaldığını savundu.