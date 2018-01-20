Kırşehir'de, FETÖ kadın üyelerinin kaldığı "gaybubet evi"ne operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bir FETÖ ablası, banka kartının çipini kırarak yutmaya çalışırken yakalandı.

Kırşehir'de, düzenlenen FETÖ operasyonunda kadın üyelerin kaldığı "gaybubet evi"nde ilginç anlar yaşandı. Bir zanlı, operasyon sırasında FETÖ üyelerinin para transferinde kullandığı tahmin edilen banka kartının çipini kırarak yutmaya çalışırken yakalandı.

GAYBUBET EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün kadın üyelerinin kaldığı Yenice Mahallesi'nde bulunan bir "gaybubet evi"ne operasyon düzenlendi.

GİZLENMİŞ TELEFON VE TABLET BULUNDU

13 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda, 4 kadın üniversiteden mezun olmaları ve aileleri başka şehirlerde yaşamasına rağmen kentte kalmaya devam ettikleri belirlenerek gözaltına alındı. Evde, Örgütün Kırşehir'deki kadın yapılanmasının organize edildiği değerlendirilen tahmin edilirken, evde gizliliğe dayalı özel önlemler alındığı da görüldü. Ekipler, mutfakta yaptıkları aramada, çamaşır makinesinin deterjan koyma bölümüne saklanan bir cep telefonu ile SIM kart, kombi havalandırma borusu içerisinde de bir tablet ele geçirdi. Telefon, SIM Kart ve tabletin örgütün üst düzey yöneticileri ile haberleşmek için kullanıldığı tahmin ediliyor.

BANKA KARTININ ÇİPİNİ KIRIP YUTMAYA ÇALIŞTI

Operasyon sırasında ilginç anlar da yaşandı. Polislerin eve geldiğini anlayan bir FETÖ ablası, kendisini bir odaya kilitleyerek banka kartını kırdı ve çipini yutmaya çalışırken yakalandı. Kartın örgüt üyeleri arasında para transferi için kullanıldığı tahmin edilirken, kartın parçaları polisler tarafından toplandı.