Milyonlarca öğrenci 19 Ocak 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline başladı. Karnelerini alan ve 15 günlük tatile başlayan öğrencilerin karnelerindeki notlar ise sosyal medyayı yıktı geçti.

2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili başladı. Öğrenciler kare heyecanı yaşarken aynı heyecan onlara sabırla bilgi aktaran ve onları eğiten öğretmenlerde de vardı. Bazı öğretmenler öğrencilerin karnelerine yazdıkları notlarla yüz güldürdü.

İŞTEÇILGIN ÖĞRETMENLERİN TEBESSÜM ETTİREN NOTLARI

Sosyal medyada karne gününün geride kalmasının ardından karne ile ilgili paylaşımlar rekor kırdı. Öğretmenlerden öğrencilerine yüz güldüren notlar geldi. Bir okulda öğrencisinin karnesine ‘Sendeki seni görme zamanın gelmedi mi?’ şeklindeki notu tebessüm ettirdi.

SAMİMİYETTE LEVEL ATLAYAN ÖĞRETMEN

Başka bir okulda öğrencisinin karnesine ‘Belki yok hayatımızda lüks bir yaşam ama bizdeki keyif kimsede yok paşam’ notu samimiyetin bu kadarı dedirtirken sosyal medyada da paylaşım rekoru kırdı.

CANINDAN BEZEN ÖĞRETMEN

Bir öğretmenin öğrencisinin karnesine bıraktığı bir notta ‘Bu öğretmen ne çekmiş bu kadar?’ dedirtiyor. Öğretmenin yazdığı, ‘Dünyaya gelişimizin imtihan olmasıyla her insan türlü türlü imtihanlara maruz kalır. Herhalde benim imtihanımda sendin.’ yazısı sosyal medyada büyük ilgi gören notlardan biri oldu.

ÖĞRETMENDEN BEŞİKTAŞLI KARNE NOTU

Bu öğretmenin öğrencisinin karne notuna düştüğü içinde Beşiktaş geçen ifadeler ise en çok paylaşılan gönderilerden biri oldu. Öğretmen, ‘Asıl olan hayattır hayatta Beşiktaş Emreciğim. Haydi bir gayret et dersleri de ver. Bende sana ömür boyu başarılarının dileyeyim canım.’ diyerek en samimi öğretmenler arasında yer aldı.