Bugün Eskişehir’de yaşanan ve 11 kişinin can verdiği kazada yolculardan birinin iddiası kafaları karıştırdı. Şoförün uyuduğunu iddia eden yolcu hızlı olduğu için yalpalayarak ağaca çarptığını söyledi.

Bugün Eskişehir’de meydana gelen feci kazada, 11 kişi hayatını kaybetmiş 44 kişide yaralanmıştı. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan yola çıkan ve Bursa istikametine giden yolcuları taşıyan 51 yaşındaki Muhsin Ö. yönetimindeki 06 FL 644 plakalı bir tur otobüsü Eskişehir-Bursa Karayolunun 3. Kilometresine geldiğinde yol kenarında bulunan ağaca çarpmıştı. O kazayla ilgili yolculardan birinin söyledikleri kan dondurdu.

ŞOFÖR UYUDU MU?

11 kişinin can verdiği 44 kişinin yaralandığı kazada olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye yetiştirirken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kaza yerine gelen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Otobüs içinde bulunan yolculardan Mustafa Mumcu ise otobüste arka koltuklarda oturduğunu ve şoförün kaza sırasında uyuduğunu hızlı gittiği içinde yalpalayarak ağaca çarptığını iddia etti. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 44 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı.

OTOBÜSTE 55 YOLCU VARDI

Öte yandan tur otobüsü firmasının verdiği bilgilere göre, otobüs içinde 55 yolcu olduğu ve bu firmanın yaklaşık 15 yıldır hizmet verdiğini söylediği öğrenildi. Otobüsteki yolcuların Bursa Uludağ’da bulunan kayak merkezine tatile gittikleri belirtildi.