Her Cuma akşamı canlı olarak Kanal D ekranlarında Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz Show, dün yayınlanan yeni bölümünde yine kahkaha tufanı estirdi. Canlı yayında sevgilisine evlenme teklifi eden bir konuğun aldığı ‘Hayır’ cevabı ise programa damga vurdu.

Kanal D ekranlarının uzun soluklu şov programı Beyaz Show’un dün gece yayınlanan canlı yayınında kahkaha ve eğlence yine başroldeydi. Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen programın dün geceki konukları keyifli sohbetleri ve müzik ziyafetleri ile hem stüdyodaki hem de ekran başındaki izleyenlere dolu dolu hitap etti.

BEYAZ SHOW’UN KONUKLARI KİMLERDİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show’un dün geceki konukları, Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, İrem Sak, Sarp Apak, Mandalinacı Veysel Mutlu ve Pamela oldu. Konukların keyifli sohbetleri ve Beyazıt Öztürk’ün yaptığı komik skeçler kahkaha tufanı estirdi.

EVLENME TEKLİFİNE HAYIR CEVABI

Öte yandan programın yeni bölümünde stüdyoda ilginç anlarda yaşandı. Programı izleyici olarak konuk olanlardan birisi eline yüzüğünü alarak sahneye çıktı. Sahnede sevdiği kadına evlenme teklifi eden genç ‘Hayır’ cevabını alınca büyük şaşkınlık yaşarken bunun Beyazıt Öztürk’ün yaptığı bir şaka olduğu kısa sürede anlaşıldı.

SARP APAK’TAN DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Programda Sarp Apak’ın kendisinin de rol aldığı ‘Ölümlü Dünya’ filmi için tam 2000 lira harcadıklarını söylemesi ile Beyazıt Öztürk dahil tüm izleyenler şaşkına döndü.