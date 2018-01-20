TSK tarafından Afrin operasyonu fiili olarak başlatılırken Afrin’e sıfır noktasında yaşayan köylülerin köyün en yüksek tepesine diktikleri dev Türk bayrağı dünyaya sunuldu. Türk bayrağının gururlandıran fotoğrafları uluslararası haber ajansları tarafından görüntülenerek servis edildi.

Hatay Hassa’da operasyona fiilen başlanan Afrin sınırına sıfır noktasında bulunan köyde yaşayan vatandaşların köylerinin en yüksek tepesine diktikleri dev Türk bayrağı büyük gurur yaşattı.

AFRİN’DE OPERASYON BAŞLADI

Afrin’de sahada fiilen operasyonun başladığı belirtilirken operasyonun hemen öncesinde köylülerin diktikleri Türk bayrağı dünya ajansları tarafından da görüntülendi. Afrin operasyonu öncesinde Afrin’den Türkiye’ye taciz atışı yaptıkları öğrenilen PYDYPG birliklerine Türk askerlerinden anında karşılık verildi. Türk askerleri bu taciz saldırısına obüs ve havan toplarıyla karşılık vermeye devam ediyor.

‘BAYRAK DEMEK NAMUS DEMEKTİR’

Hatay’da sıfır noktasında yer alan köyde asılan dev Türk bayrağı Reuters haber ajansı tarafından görüntülenerek tüm dünyaya servis edildi. Köylüler tarafından asılan Türk bayrağıyla ilgili tüm köylüler adına açıklama yapan 48 yaşındaki Hüseyin Hasan, daha önce köyün hemen karşısında yer alan Afrin mevzilerine teröristlerin kendi bayraklarını diktiğini söylerken Türk askerinin bu noktaları bombalamasının ardından o bayrakları indirdikleri aktardı. Şimdi operasyonlar öncesinde Türk bayrağını köyün her yerinden görülebilecek şekilde kendi imkanları ile diktiklerini söyleyen Hüseyin Hasan, rengimizi belli etmek istedik diyerek, ‘Bayrak demek namus demektir’ ifadelerinde bulundu.