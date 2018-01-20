﻿ Son Dakika! Afrin’e Operasyon Başladı, Türk Jetleri Bomba Yağdırıyor

Son Dakika! Afrin’e Operasyon Başladı, Türk Jetleri Bomba Yağdırıyor

Alınan son dakika bilgisinde Afrin operasyonunun fiilen başladığı duyuruldu. Türk jetlerinin Suriye Hava Sahası’ndan PYD hedeflerine bomba yağdırdıkları öğrenildi. Özgür Suriye Ordusu Birlikleriise Afrin’e giriş yaptı.

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Son Dakika! Afrin’e Operasyon Başladı, Türk Jetleri Bomba Yağdırıyor
Son Dakika! Afrin’e Operasyon Başladı, Türk Jetleri Bomba Yağdırıyor Tarih: 2018-01-20 Saat: 18:45:39
Güncelleme : 2018-01-20 18:45:39

Alınan son dakika bilgisinde Afrin operasyonunun fiilen başladığı duyuruldu. Türk jetlerinin Suriye Hava Sahası’ndan PYD hedeflerine bomba yağdırdıkları öğrenildi. Özgür Suriye Ordusu Birlikleriise Afrin’e giriş yaptı.

Afrin’e operasyonun fiilen başladığı haberi son dakika bilgisi olarak paylaşıldı. Türk jetleri PYD mevzilerini vurmaya başlarken Özgür Suriye Ordusu Birlikleri’nin de Afrin’e giriş yaptığı belirtildi. Türk birlikleri bombardıman için Suriye Hava Sahasını kullanıyor.

‘ZEYTİN DALI HAREKATI’

Operasyonun fiilen başlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Afrin operasyonunun adının ‘Zeytin Dalı Harekatı’ olduğu ifade edildi. Türk jetleri PYD mevzilerinin yanı sıra DEAŞ’lı teröristlerin mevzilerini de hedef alıyor.

ÖSO BİRLİKLERİ AFRİN’E GİRİYOR

Öte yandan Özgür Suriye Ordusu’na bağlı birliklerin Afrin operasyonunun başlamasıyla Afrin’e girmeye başladıkları belirtildi. ÖSO birlikleri Suriye’de işgalci PYD ve PKK’nın alanlarına doğru ilerliyor. Aynı zamanda ÖSO birliklerinin şimdiye kadar hiçbir direnişle karşılaşmadıkları bilgisi de aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya İl Kongresinde yaptığı açıklamalarda Afrin operasyonuyla ilgili detay vermişti. Afrin'e operasyonun fiilen başladığını duyuran Erdoğan, bu operasyonun sonrasında Münbiç'e de operasyon düzenleneceğinin sinyallerini verdi.

TSK RESMİ OLARAK AÇIKLADI

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Afrin operasyonunun fiili olarak başladığı ve operasyonunun adının 'Zeytin Dalı' olarak belirlendiği aktarılırken operasyonun saat 17.00 itibari ile başladığını duyurdu.

 

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