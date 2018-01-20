Bugün fiilen başlayan Afrin operasyonuyla ilgili art arda son dakika açıklamaları gelirken Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan son açıklamada, Türk jetlerinin 2 saatte belirlenen 113 hedeften 108’ini vurduğu aktarıldı. ÖSO askerlerinin Afrin’e giriş yaptığı açıklanırken Türk Savaş Uçaklarının Minniğ askeri havaalanını vurduğu belirtildi.

Günledir tartışmaları süren Afrin operasyonu bugün fiili olarak başladı. Türk jetlerinin PYD ve PKK’ya ait olan mevzileri vurmaya başladığı belirtilirken ÖSO birliklerinin de Afrin kentine giriş yaptığı aktarıldı. TSK’nın ‘Zeytin Dalı’ olarak adlandırdığı operasyonda 2 saatlik bir süre geride bırakılırken 2 saatte ortaya çıkan bilançoda açıklandı.

TSK: 108 HEDEF VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinden Afrin operasyonunun 2 saatlik bilançosu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, Türk jetlerinin belirlediği 113 hedeften 108’inin vurulduğu belirtildi. Yerle bir olan hedeflerde ölen ve yaralananların hepsinin PYD’li olduğu açıklandı.

SİVİLLER CANLI KALKAN OLARAK KULLANILIYOR

Öte yandan yine Türk Silahlı Kuvvetlerinden gelen açıklamaya göre, PKK ve PYD hedefleriyle birlikte bölgedeki DEAŞ hedeflerinin de vurulduğu belirtildi. Teröristlerin bölgedeki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı bilgileri de aktarıldı.

BOMBARDIMANIN SESLERİ HER YERDEN DUYULDU

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde de hareketlilik devam ederken 8 F-16 savaş uçaklarının da arka arkaya havalanarak Suriye hattına geçiş yaptıkları görüldü. Uçakların geçişinin ardından bombardıman seslerinin duyulduğu belirtildi.