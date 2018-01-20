Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, güven tazelemek için erken seçim kararı alırken seçimli olağan genel kurulunun son bulmasıyla Sarı Kırmızılı takımın yeni Başkanı Belli oldu. Sandıktan çıkan oy sonucunda takımın yeni Başkanı Mustafa Cengiz oldu.

Galatasaray’da teknik direktör değişikliğinin ardından Başkan Dursun Özbek’ten güven tazelemek amacıyla erken seçim kararı alınmıştı. Gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulu sonrasında yaklaşık 1578 oy aldığı öğrenilen Mustafa Cengiz, Sarı Kırmızılı takımın yeni Başkanı oldu.

GALATASARAY’IN YENİ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ

Gerçekleştirilen seçim sonucunda Dursun Özbek, yaklaşık 1432 oy alırken Mustafa Cengiz rakibini geçti ve 1578 oy alarak Galatasaray’ın 37. Başkanı oldu. dursun Özbek ise oylama sonrasında rakibi Mustafa Cengiz’i tebrik ederek salondan ayrıldı.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜNDEN DUYURULDU

Oy çokluğuyla Galatasaray’ın yeni Başkanı olan Mustafa Cengiz, Galatasaray’ın Türkiye’nin en değerli markası olduğuna vurgu yaparak bu markaya layık olmak için her şeyi yaparak daha değerli yerlere çıkartacağını aktardı. Galatasaray’ı 14 spor dalında yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyen Cengiz, oy çokluğuyla yendiği Dursun Özbek’e teşekkürlerini iletti. Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından ‘Galatasaray’ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz oldu.’ paylaşımıyla yeni başkanlarını duyurdu. Yapılan oylama ve çıkan sonuç sonrasında Dursun Özbek’ten konuyla ilgili bir açıklama gelmediği öğrenildi.