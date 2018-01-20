TV8 ekranlarında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan ve Serap Paköz’ün sunumuyla ekranlara gelen ‘Gerçeğin Peşinde’ programında her geçen gün yeni hayata dair yeni skandallar ortaya çıkıyor. Programa katılarak başından geçen skandal olayı tüm Türkiye’ye duyuran Sinem Zengin anlattıklarıyla herkesi şok etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan ‘Gerçeğin Peşinde’ programının canlı yayınına çıkan anne Sinem Zengin öz ablası ve kocasının kendisine yaptıklarını anlatarak hayatındaki en büyük darbeyi tüm Türkiye ile paylaştı. İki çocuk annesi Sinem Hanım kocasının ablasıyla aşk yaşamaya başlamasının ardından ikinci şoku oğlunun elinden alınmasıyla yaşadı.

ABLASI VE KOCASININ İLİŞKİ YAŞADIĞINI ÖĞRENDİ

İki çocuk annesi Sinem Zengin Gürlü, şimdilerde boşanma aşamasında olduğu kocasıyla mutlu bir evlilik sürdürürken ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra dünyasını başına yıkacak gerçeklerle yüzleşmeye başladı. Öz ablası Aslıhan Zengin ve kocası Nafiz Gürlü’nün aşk yaşadığından şüphelenen Sinem Hanım, onları adım adım takip ederek şüphelerinin gerçek olduğunu gördü. İkili ilişkilerinin ortaya çıkmasıyla ortadan kaybolurken Sinem Hanım’a en büyük darbeyi büyük oğlu Muhammet’i de yanlarında götürerek vurdu. Aslıhan Zengin, Nafiz Gürlü ve Sinem Hanımın oğlu Muhammet sırra kadem bastı.

BÜYÜK OĞLUNU ALIP KAÇTILAR

Ekranlarda oğlunu bulmak için büyük çaba gösteren Sinem Hanım, kocasıyla boşanma süreçlerinde öz ablası ile ilişkileri olduğunun ortaya çıktığını ancak bu durumun ortaya çıkmasıyla ikilinin başta inkar ettiğini ancak daha sonra her şeyi itiraf ettiklerini söyledi. Kocasının bir gün iki oğlunu da alarak gezmeye gittiğini söyleyen Sinem Hanım, kocasının küçük oğlunu geri getirdiğini ancak büyük oğlu Muhammet’i de alarak ablasıyla beraber kaçtığını iddia etti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com