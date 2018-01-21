Suriye’de sıfır noktasında gece yarısında tansiyon giderek yükseldi. TSK’nın başlattığı operasyon sonrasında sınırda gerilim büyürken Afrin’de bulunan terör örgütü PKK ve PYD mevzilerinden Kilis’e 4 adet roket mermisi atıldığı ve Kilis’e düşen roket mermileri sonucunda 1 kişinin yaralandığı öğenildi. Kilis Valisi olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye’nin Afrin kentine başlatılan operasyon sonrasında gerilim giderek tırmanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyona hız kesmeden devam ederken gece yarısında sınırdan alınan bilgilerde, Afrin’den terör örgütü PKK ve PYD mevzilerinden Kilis’e 4 adet roket mermisi atıldığı öğrenildi. Kilis’e düşen mermiler sonucunda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

1 KADIN YARALI

‘Zeytin Dalı’ harekatının fiilen başlamasının ardından sınırda hareketlilik devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine ait mevzileri bombalamaya devam ederken terör örgütü Afrin’de bulunan PKK ve PYD mevzilerinden Kilis’e saatler gece yarısını geçerken art arda 4 adet roket mermisinin atıldığı ve Kilis’e düşen merminin 2 iş yeri ile 2 eve isabet ettiği öğrenildi. 2 katlı bir eve isabet eden mermiler evde yangın çıkmasına sebep olurken bir kadının yangında hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

UYKULARINDAN UYANDILAR

Saatler gece yarısını geçtiği sıralarda büyük bir patlama sesi ile uykularından uyandıklarını söyleyen vatandaşlar herkesin korkudan kaçmaya başladığını ancak ciddi bir yaralanma olmadığını söyledi. ‘Korkmuyoruz buradayız’ diyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırmak isteyen güvenlik güçlerinin yeni bir saldırıya karşı yoğun güvenlik önlemleri aldıkları görüldü.

KİLİS VALİSİ MEHMET TEKİNARSLAN’DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 4 adet roket mermisinin düştüğü bölgeyi ziyaret ederek olayla ilgili bilgi aldığını ve herhangi bir can kaybının olmamasına şükür ettiklerini söyleyerek bir yaralının bulunduğunu ve tedavi altına alındığını aktardı. Yangın çıkan eve müdahale eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını belirten Tekinarslan, ‘Bize bir tane atana, biz yüz tane atacağız’ diyerek gerçekleştirilen bu saldırılara boyun eğilmeyeceğini söyledi.