Alınan son dakika bilgisinde Bitlis’te operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü. Askerlerden 2’si şehit olurken 7 askerin yaralandığı ve 3 askerin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bitlis’te Hizan Kolludere bölgesinde operasyonda olan askerlerin üzerine çığ düştü. Yaşanan feci olayda 2 askerin şehit olduğu 7 askerinde yaralandığı öğrenildi.

3 ASKERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Operasyona çıkan askeri timin üzerine çığ düştüğü öğrenilirken yaşanan acı olayda 2 askerimiz şehit düştü. Askerlerden 7’sinin yaralandığı 3’ününse kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Bitlis'te operasyon sırasında çığ düşmesi sonucunda şehit olan ve yaralanan askerlerimizin isimleri açıklandı. Şehit asker sayısı 5'e yükseldi. Olayda şehit olan askerler, Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, Jandarma Sağlıkçı Astsubay Çavuş Hilmi Öz, Jandarma Astsubay Üstçavuş Ferruh Kulaoğlu, Jandarma Umzan Çavuş Yüksel Kapdan ve Jandarma Umzan Çavuş Ali Taştepe.

KAYIP ASKERLER ARANIYOR

Öte yandan olayda kaybolan askerler bölgeye gönderilen helikopterler ve AFAD ekipleri ile birlikte aranmaya devam ediyor. Olayda yaralanan askerler bölgeye gönderilen helikpterlerle alınarak Bitlis ve Hizan Devlet Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.