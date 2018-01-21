Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Suriye Afrin bölgesinde devam eden operasyonları denetlemek için Hatay’a ulaştı. İşte detaylar…

Zeytin Dalı harekatının ikinci gününün sonuna yaklaşılırken Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları Hatay’a geldi. Akar’ın bölgede operasyona katılan birlikleri denetlediği öğrenildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Hulusi Akar ile beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün Hatay’a intikal ettiği belirtildi.

HULUSİ AKAR BİRLİKLERİ İNCELİYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Hatay’da Afrin kentine başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna katılan birliklerin denetimlerini yaptığı ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi. İncelemelerine devam eden Hulusi Akar’ın açıklama yapması bekleniyor.

ÖSO ÖRGÜT FLAMALARINI ATEŞE VERDİ

Öte yandan Şanlıurfa Valiliği Zeytin Dalı operasyonu kapsamında yaptığı duyuru ile bölge halkından tüm ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asmalarını istediği öğrenildi. Bu çağrı ilk olarak Hatay Valiliği’nden de yapılmıştı. Aynı zamanda ÖSO birlikleri ilk ele geçirdikleri Kilis Gülbaba köyünü PKK’nın elinden kurtarmış ve buradan Afrin’e karadan giriş yapmıştı. Sınırı geçen ÖSO birliklerinin ulaştıkları köylerde terör örgütü PKK ve YPG’ye ait olan tüm fotoğraf ve flamaları toplayarak ateşe verdi. Afrin kentinde Zeytin Dalı operasyonu kapsamında hareketliliğin devam ettiği öğrenildi.