Zeytin Dalı harekatının ikinci gününde teröristler Afrin’den Hatay Reyhanlı ilçesine saldırdı. İlçeye atılan 3 roket sonrasında 1 Suriye uyruklu vatandaşın hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Zeytin Dalı operasyonunun ikinci gününü tamamlanmak üzere. Sınırda yaşanan hareketli anlar bugünde devam ederken teröristlerin Afrin’den Hatay Reyhanlı ilçesine yaptıkları 3 roketli saldırı sonucunda 1 kişi öldü 32 kişide yaralandı.

1 ÖLÜ, 32 YARALI

Alınan bilgilere göre, Afrin’den teröristler tarafından saat 16.00 sularında 3 farklı noktadan gerçekleştirdikleri roketli saldırı sonucunda Hatay Reyhanlı ilçesinde hareketlilik yaşandı. Teröristler tarafından atılan roketler Gültepe, Pınarbaşı ve Mustafa Kemal Paşa mahallelerine düştüğü öğrenilirken atılan roketler sonucunda 1 kişinin öldüğü 32 kişinin de yaralandığı belirtildi. Atılan roketler bölgedeki vatandaşlar cep telefonu kameralarına yansırken bölgedeki panikte kameralara saniye saniye yansıdı.

KİLİS’E SALDIRMIŞLARDI

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün başlatılan Afrin hava harekatı ile operasyonun adının Zeytin Dalı olduğunun duyurulması sonrasında bölgede sıcak dakikalar yaşanmaya başlamıştı. Teröristler Afrin’den Kilis’e roketli saldırı geçekleştirmiş ve gece saatlerinde yaptıkları 4 saldırı sonucunda ev ve iş yerlerinde yangın çıkmasına sebep olmuştu. Olayda 1 kadının hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verilmiş ve bir evde çıkan yangından dolayı büyük hasar oluştuğu belirtilmişti. Güvenlik güçleri Reyhanlı ve Kilis’te yoğun güvenlik önlemlerini sürdürüyor.