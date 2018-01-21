Diyarbakır Bismil ilçe Başkanı Refai Baran’ın Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili yaptığı sosyal medya açıklamaları nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Diyarbakır Bismil ilçe Başkanı Refai Baran’ın sosyal medya hesabından yaptığı Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili açıklamalar sonrasında hakkında gözaltı kararı çıktığı öğrenildi. Baran’ın sosyal medya paylaşımlarının ardından ‘Terör örgütü PKK propagandası’ yaptığı iddia edildi.

GÖZALTINA ALINDI

HDP’nin Bismil ilçe Başkanı olan Refai Baran, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yapılan operasyon sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar incelenerek Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararla gözaltına alındığı öğrenildi. Refai Baran’ın terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilirken gözaltına alınmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DİYARBAKIR'DA DA GÖZALTILAR VAR

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı operasyonuna yönelik olarak sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 17 kişi de gözaltına alındı. Yapılan açıklamalarda, sosyal medyada terör örgütlerini övücü ve ve toplumu yanıltıcı mahiyette gerçeğe aykırı olan paylaşımlar yapanların takibinin sürdüğü belirtildi.