Fransa, Türkiye’nin dün başlayan Afrin operasyonu hakkında yaptığı açıklamada, Afrin operasyonunun derhal sonlandırılması çağrısında bulundu. Ayrıca açıklamanın devamında, BMGK’nin acil toplantıya çağrıldığı da belirtildi.

Dün akşam, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmış ve Afrin’e fiilen operasyonun başladığını duyurmuştu. Gece saatlerinde ise kente yönelik hava saldırısı düzenlenmiş, operasyona ise ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adı verilmişti. Operasyona ABD’nin ardından Fransa’dan da tepki geldi.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı savaş uçaklarının dün akşam Afrin’e düzenledikleri bombardımanda biri çocuk 7 sivil ve 3 YPG-YPJ’linin ölmesinin ardından Fransa bir açıklama yaparak, Afrin operasyonunun sona ermesi için çağrıda bulundu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdıklarını söyledi. BM Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye’deki harekatın konuşulacağını söyleyen Le Drian, bu operasyonun “insani durum üzerinde yaratacağı” risklerin değerlendirileceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı aynı zamanda Afrin operasyonunun risklerinin çok ciddi olduğunu da iddia etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ANINDA YANIT VERDİ

Fransa’dan yapılan küstah açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anında yanıt verdi. Çavuşoğlu, Mevkidaşı Le Drian’le görüştüğünü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yapılan toplantı çağrısının genel bir çağrı olduğunu belirterek, Afrin’e saldırıları BMGK’ye götüren ülkelerin müttefik olarak değil, teröre destek veren ülkeler olarak değerlendirdiklerini hatırlattı.