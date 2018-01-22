Hava sıcaklıklarının geçtiğimiz hafta başlayan düşüşü bu hafta da devam ediyor. Meteoroloji son dakika açıklaması yaparak yeni hafta hava durumu hakkında bilgi verdi. Yeni hafta beraberinde kar yağışını da getirecek. Yarından itibaren yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Özellikle kar bekleyen İstanbullular için iyi haberler gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Türkiye’nin beklediği kar bu hafta geliyor. Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıkları düşmeye başlamıştı. Hava sıcaklıklarında düşüş bu hafta da devam edecek. Meteoroloji’den alınan son verilere göre hava sıcaklıkları bu hafta yine düşmeye devam edecek. Kar bekleyen İstanbullular da bu hafta karla karışık yağmur görecek. İşte bu haftanın hava durumu tahminleri…

KAR YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Yeni hafta başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Salı gününden itibaren ise Hava sıcaklıklarında daha da düşüş olacak. Yurdun iç ve yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkisini gösterecek.

HAVA DURUMU 22 OCAK 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre bugünden itibaren Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Batı Marmara, Batı Akdeniz, Ege’nin kıyı kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Manisa, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da ise sağanak yağış görülecek. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde bu sabah saatlerinden itibaren ise çok kuvvetli sağanak yağış görülecek. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı da Meteoroloji uyarıda bulundu. Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması istendi.