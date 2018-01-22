10 Şubat 2018’de TV8 ekranlarına gelecek olan Survivor 2018 kadrosunda olan isimlerden bazıları açıklanmıştı. Yarışmanın başlamasına sayılı günler kala kadroya dahil olacak isimler hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Survivor 2018 kadrosuna dahil olması beklenen iki sürpriz isim…

Survivor 2018 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı geride bıraktığımız haftalarda yarışma kadrosuna katılacak olan bazı isimleri açıklamış ve Survivor’ın bomba gibi başlayacağının sinyallerini vermişti. Oldukça maceralı ve heyecanlı bir Survivor izleneceğini söyleyen Acun Ilıcalı, izleyenleri büyük meraka sokmuştu.

SURVİVOR KADROSUNDA AÇIKLANAN İSİMLER

Bugüne kadar Survivor 2018 kadrosunda olacağı açıklanan isimler arasında, Hilmicem İntepe, Murat Ceylan, Ümit Karan, Hakan Hatipoğlu, Cumali Akgül, Adem Kılıççı, Nihat Doğan, Turabi Çamkıran, Merve Aydın, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Damla Can ve Gizem Kerimoğlu yer almıştı.

ECEM VE RAMAZAN SURVİVOR KADROSUNDA MI?

Yarışmanın başlamasına sayılı günler kala daha önce Gözaltı programında tanınan ve hırsları ile oldukça ön plana çıkan Ramazan Kalyoncu ile Ecem Karaağaç’ın da Survivor 2018 kadrosunda yer almasının beklendiği belirtildi. Henüz Acun ılıcalı’dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken Ecem ve Ramazan cephesinden de bir açıklama gelmedi. Ecem Karaağaç, kızlar takımının en güçlü ve en hırslı yarışmacısı olarak tanınırken Karadenizli olan ve şivesi ile herkesin hafızasında yer eden Ramazan Kalyoncu’da hem güçlü hem de mücadeleci yapısıyla tanınmıştı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com