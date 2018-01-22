Karabük’te gece vardiyasında çalışan Demir Çelik işçileri midibüs ile iş yerine giderken, servisin freni boşaldı ve bir eve çarparak durabildi. Feci kazada ise 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı. İşte detaylar…

Karabük’te gece yarısı korkunç kaza! Karabük’te Demir Çelik fabrikasında gece vardiyasında çalışan işçiler Şükrü Parak’ın kullandığı 78 S 0293 plakalı servis ile iş yerlerine gidiyordu. Ancak midibüs seyir halindeyken bir anda freni boşaldı ve kontrolden çıktı. Rampa aşağıya inen midibüsü durdurmak isteyen şoför parlak ise önce bir evin garajına çarptı ve ardından da eve çarparak durabildi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza esnasında ise çarpmanın şiddetiyle sesleri duyanlar hemen dışarıya çıktı ve işçi servisindekilerin yardımına koşturdu. Olay yerine ise sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, serviste sıkışan yaralıları çıkartırken, sağlık ekipleri ise hemen yaralılara ilk müdahalesinde bulundu. Ancak kaza esnasında ise şoför Şükrü Parlak ile beraber Saffet Toğlu, Yasin Çelikkafa ve Osman Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelerek savcının incelemelerde bulunmasının ardından ise cesetler hastane morguna götürüldü ve işçi servisi çarptığı bölgeden vinçle çekilerek götürüldü. Kaza ile ilgili olarak da soruşturma başlatıldı.