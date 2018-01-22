TSK'nın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 3'üncü günüde neler oluyor herkes tarafından merak ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kilis sınırında konuşlanan topçu birlikleri, terör hedeflerine bugün top atışları yapmaya başladı. Kilis kent merkezinde de top sesleri yankılanmaya devam ediyor.

Afrin’de bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, terör unsurlarının temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bugün üçüncü gününde. Operasyon kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Suriye'deki terör hedeflerine yönelik Kilis’ten top atışları gerçekleştirdi.

TOP ATIŞLARI İLE DSTEK VERİLİYOR

Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Özgür Suriye Ordusu'nun katıldığı operasyon üçüncü gününde devam ediyor. Afrin’de ilerleyen birliklere, Kilis sınırında konuşlanan topçu birliklerinden top atışları ile destek veriliyor. TSK'ya bağlı Kilis sınırında bulunan birlikler, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik yoğun top atışları yapıyor. Top sesleri, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerde de yankılanıyor.

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Operasyon öncesinde hazırlık aşamasında sınıra yoğun askeri personel ve araç sevkiyatı yapılmıştı. Operasyon başladıktan sonra da sınıra sevkiyat devam ediyor.