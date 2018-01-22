Alınan son dakika bilgisinde Hatay Kırıkhan ilçesi Suriye sınırında yer alan Karatepe bölgesindeki ÖSO birliklerine ait çadırlar Afrin bölgesinden atılan roketlerle vuruldu. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Suriye sınırında başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristlerin saldırıları son bulmuyor. Kilis ve Reyhanlı saldırıları sonrasında Hatay Kırıkhan ilçesi Karatepe bölgesinde yer alan ÖSO birliklerinin konakladığı çadıra Afrin bölgesindeki teröristler tarafından roket atıldı. Çadırlara düşen roketler sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği 12 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

YARALILAR HASTANEDE

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı olan birliklerin konakladığı çadırlara roketli saldırı düzenlendi. Afrin bölgesinden düzenlenen saldırı sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken 12 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Yaralananlar olay yerine çağırılan ambulanslarla Hassa Aktepe Sağlık Ocağı’na getirilirken ilk müdahaleleri sonrasında Antakya Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

TACİZ ATEŞİ AÇILDI

Diğer yandan YPG’nin ele geçirdiği Resulayn ilçesinden de Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesine taciz ateşi açıldığı ve açılan ilk ateşte sınır bölgesinde nöbet tutan 1 askerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

KİLİS VE REYHANLI’YA DA SALDIRMIŞLARDI

Öte yandan Zeytin Dalı operasyonunun başladığı ilk gün Afrin’deki teröristler tarafından Kilis’e roketli saldırı düzenlenmiş dün de Reyhanlı ilçesine art arda roketli saldırı düzenlenerek köyler hedef alınmıştı.