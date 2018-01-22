İtalya’da bir doktor kendisine kanser için başvuran bir hastasına yaptığı tedavi yöntemi ile skandala yol açtı. Halk arasında kabartma tozu olarak bilinen bikarbonat ile kanser hastasını tedavi eden sözde doktor hastasını canından etti.

İtalya’da bir doktor kendisine başvuran kanserli hastasını halk arasında kabartma tozu olarak bilinen bikarbonat ile tedavi etmeye çalışınca büyük bir skandala imza attı. Kanser hastasına yaptığı tedavi yöntemi sonrasında hastanın hayatını kaybettiği öğrenildi.

TEDAVİ YÖNTEMİ BİLİMSEL DEĞİLMİŞ

İtalyan doktor Tullio Simoncini, kendisine başvuran kanser hastasına taşıdığı kanser türünün bir mantardan kaynaklandığını söylediği öğrenildi. Hastasına kanser tedavisini sodyum bikarbonat enjeksiyonuyla tedavi edebileceğini söyleyen doktor, hastasına uyguladığı bu tedavi yöntemi sonrasında hastayı canından etti. Yargıya taşınan olayda, doktorun yaptığı tedavi yönteminin bilimsel olmadığı kararına varılarak doktorun kasıtsız adam öldürme suçundan mesleğinden ihraç edildiği ve 5ila 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

KABARTMA TOZUNU DAMARDAN VERMİŞ

İtalyan doktorun beyin tümörü teşhisiyle kendisine gelen genç hastasına kabartma tozu tedavisini uygulayacağını ve bu tedavi yönteminin yüzde 70’lik kesin kurtulma olanağı olduğunu ve tedaviye yanıt verileceğini söylediği öğrenildi. Doktorun hastanın damarından enjekte ettiği kabartma tozu sonrasında hasta iki günlük bir sürede metabolik alkaloz sebebiyle hayatını kaybetti. İtalyan doktorun hapishanedeki cezasının devam ettiği öğrenildi.