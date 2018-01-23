Gram altın, Çeyrek Altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları ne kadar oldu sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından 23 Ocak Güncel Altın Fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün de yükselmeye devam eden altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Gram altın bugün ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın kaç lira? 23 Ocak 2018 güncel altın fiyatları hakkında bütün detaylar haberimizde sizleri bekliyor…

23.01.2018 Salı güncel altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar ve altın yatırımcıları, son dakika altın fiyatları hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Peki, altın Salı gününe nasıl başladı? Gram altın, Çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları bugün nasıl oldu? Uzmanlar, altın yatırımı için ne diyor? Yeni haftanın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarında son durum araştırılmaya başlandı. Peki, bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın bugün kaç TL oldu? Altın fiyatlarında artış devam edecek mi? Kapalıçarşı Altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın piyasasında son durum…

23 OCAK 2018 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

23 Ocak 2018 gram altın bugün 163,68 TL’den alınıyor, 163,73 TL’den satılıyor. Bugün Çeyrek altın ise 261,71 lira alış, 268,25 lira satış fiyatı ile işlem görüyor. Kapalıçarşı’da bugün yarım altın fiyatı ise 523,42 Lira alış, 536,51 lira satış olarak gerçekleşti. 22 Ocak 2018 Cumhuriyet altını ise 1079,75 liradan alınıyor, 1096,07 liradan satışa sunuluyor. Kapalıçarşı’da bugün Tam ziynet altını 1042,03 lira alış, 1075,38 lira satış fiyatı ile işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Vatandaşlar, Kapalıçarşı altın fiyatlarında artış sürecek mi sorusunun yanıtını da merak içerisinde bekliyor. Altın fiyatlarında yaşanan anlık değişiklikleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.