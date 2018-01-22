Son dakika haberi... Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonundan bu gece saatlerinde ilk acı haber geldi. Çıkan çatışmada, bir askerimizin şehit düştüğü TSK tarafından açıklandı.

Afrin'deki PYD/PKK unsurlarına karşı Türkiye’nin sınır güvenliğinin korunması için başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun üçüncü gününde kara haber geldi. TSK tarafından yapılan açıklamada, çıkan çatışmalarda bir askerimizin şehit olduğu belirtildi.

TSK’DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Şehit olan askerimiz hakkında açıklama yapan TSK;

“Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerini kullandı.