TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen gndüz kuşağı programı Yemekteyiz'in yeni haftası oldukça hızlı başladı. Programda ilk gün geride kalırken ikinci gün yarışmacısı Göktuğ Bey bugün rakiplerini evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Göktuğ Bey nasıl bir alışveriş geçireck? Göktuğ Beyin menüsünde neler yer alacak? Göktuğ Beyin evinde neler yaşanacak? Göktuğ Bey rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar...

Yemekteyiz yeni haftanın ikinci gününe bomba gibi başlıyor. Dün Sevim Hanımın evine konuk olan yarışmacılar bugün Göktuğ Beyin evinde yemeklerini tadacaklar. Göktuğ Beyin evinde neler yaşandığı Yemekteyiz'in bugün yayınlanacak olan yeni bölümünde sizlerle olacak. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

YEMEKTEYİZ 23 OCAK 2018 GÖKTUĞ BEYİN EVİNDE YAŞANANLAR

Yemekteyiz'in ikinci gününde yarışan Göktuğ Bey, hızlı geçen alışverişi sonrasında evine gelerek yemeklerini yapmaya koyuldu. 3 saati dolu dolu tamamlayan ve yemeklerini yetiştiren Göktuğ Bey misafirlerine ilk olarak domates çorbası ikramı yaptı. Çorbası beğenilmeyen Göktuğ Bey, rakiplerinden yoğun eleştiriler aldı. Ara yemek olarak kaşarlı mantar ikramı yapan Göktuğ beyin ara sıcak ikramı basit bulundu. Ana yemeğinde pirinç pilavı ve fırında sebzeli kebap ikramı yapan Göktuğ Beyin pilavı çok tuzlu bulunurken etlerinin çiğ kaldığı ve yoğun bir şekilde koktuğu yorumları geldi. Tatlı sunumu olarak muhallebi ikramı yapan yarışmacının tatlısı da beğenilmedi. Tatlıyı çok sert bulan yarışmacılar tatlıyı yiyemediklerini söyledi.

YEMEKTEYİZ 23 OCAK 2018 GÖKTUĞ BEYİN PUAN TABLOSU

Yemekteyiz'in ikinci gün yarışmacısı olan Göktuğ Bey, Berkay Beyden, 3, Sevim Hanımdan 2, Aslı Hanımdan 3 ve Fatma Hanımdan 3 puan alarak gününü toplamda 11 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com