Antalya'da geçirdiği kaza sonucunda felç olan gencin ailesi bulunamamış, gence hastanede Umut adı verilmişti. 10 yıldan bu yana Umut’a Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yaptı. Bu sabah ise Umut’tan gelen acı haber hem Gülsüm Anne’yi hem tüm Türkiye’yi yaktı.

Antalya'da 10 yıl önce trafik kazası geçiren ve felç kalan gencin ailesi bulunamamış ve ona Gülsüm Kabadayı koruyucu annelik yapmıştı. 10 yıldır Gülsüm anne ile yaşayan Umut, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

HASTANEDE UMUT ADINI VERDİLER

30 Ağustos 2008'de Antalya’nın Aksu ilçesinde araç çarpması sonucu ağır yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan gencin ailesi bulunamamıştı. Bütün vücudu felç olan gence hastanede Umut adı verildi. Gülsüm Kabadayı, koruyucu annelik yaptığı Umut ile birlikte Korkuteli ilçesinde yaşamaya başlamıştı.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

10 yıl süren aramalara rağmen Umut’un ailesi bulunamadı. Mustafa Öz adına kimlik düzenlenen 1 Ocak 1992 doğumlu olarak nüfusa kaydedilen Umut, 13 Ocak Cumartesi günü fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Umut, 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra bugün saat 07.30'da zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYA UNUTMADI

Umut’un ölüm haberi sosyal medyada da gündem oldu. Umut’un ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları binlerce tweet attı.