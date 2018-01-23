ABD Alaska’da büyüklüğü 8,2 olarak ölçülen şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında yetkililerden tsunami uyarıları yapıldı. İşte detaylar…

ABD’nin Alaska eyaletinde yaklaşık 8,2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında yetkililerden yapılan açıklamalarda, depremin yerin yaklaşık 20 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken deprem sonrasında tsunami alarmı verildi.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ

Yaşanan 8,2’lik depremin evleri yaklaşık 3 dakika boyunca salladığı öğrenilirken yetkililerin yaptıkları açıklamalarda, bölgede tsunami alarmı verdikleri öğrenildi.

ALASKA ABD'NİN YÜZÖLÇÜMÜ OLARAK EN BÜYÜK ŞEHRİ

ABD'nin yüzölçümü olarak en büyük şehri olan Alaska nüfsu olarak en küçük şehridir. ABD, bu şehri 1867 yılında Rus İmparatorluğu'ndan 7,2 milyon dolar karşılığında satın almıştır. Soğuk bir iklime sahip olan Alaska, 1 milyon 718 bin kilometrekare yüzölçümüne sahiptir. Rus İmparatorluğu'ndan alınan bu şehir 1959 tarihinde ABD'nin şehri olarak resmen kayıtlara geçmiştir.

TARİHİN EN BÜYÜK DEPREMİ BURADA GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan 1964 yılında Alaska'da 9,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve bu deprem dünya tarihinin en büyük depremi olarak tarihe geçmiştir.Bu depremde 139 kişi hayatını kaybederken ekonomik zararınında 2.29 milyar lira civarında olduğu belirtilmiştir.