Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı operasyonundan bir acı haber daha geldi. Operasyon kapsamında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın şehit olduğu bilgisi alındı. İşte detaylar…

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonu kapsamında dün PKK ve YPG’li teröristlerle girilen çatışmada bir askerimiz şehit olmuştu. Bugün Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan son yolculuğuna uğurlanırken Afrin’den bir acı haber daha geldi. PKK ve YPG’li teröristlerle verilen mücadelede bir askerimizin daha şehit düştüğü bilgisine ulaşıldı.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU AÇIKLADI

Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun dördüncü gününde ikinci acı haber geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, askerlerimizin terör örgütlerine karşı verdikleri mücadele kapsamında bir Üsteğmenimizin şehit düştüğü haberini paylaştı. 30 yaşında olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın memleketinin Antalya’da olduğu öğrenilirken evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Eşi Antalya’da İngilizce öğretmeni olan Üsteğmen Usta’nın acı haberi memleketi Antalya’ya ulaştı. Şehidimizin anne ve babasının ise Ankara’da ikamet ettiği öğrenildi. Antalya’ya ulaşan acı haber sonrasında Şehidimiz Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın evi dev Türk bayrağı ile kaplandı.

OPERASYONDA KARARLIKIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı operasyonunda ikinci şehidimizi vermenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirirken operasyonda asla geri adım atılmayacağını ve bölgede tüm teröristler temizlenene kadar operasyonun devam edeceğinizi söyledi. Kendisi de Antalya'lı olan Çavuşoğlu, hemşehrisinin şehadetinin kabul olmasını dileyerek acılı ailesine ve tüm Türkiye'ye başsağülığı dileklerinde bulundu.