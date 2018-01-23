Afrin'de, kahraman Türk pilotu olmaz denileni başardı. Bir tünelde gizlenen PYD hedefini vurmak isteyen pilot, yukarıdan bomba bırakarak hedefin vurulmasının mümkün olmadığını anlayınca, lazerle işaretleyip, yere 20 metre yaklaşarak hedefi vurdu.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekatında, Türk pilot dünya tarihine geçecek bir ilke imza attı. Bir tünelde PYD’li teröristlerin inini vurmak isteyen pilot, yere 20 metre kadar alçaldı ve hedefi imha etti.

YÜKSEKTEN BOMBALAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİ

Afrin’de bir dağın altına tünel kazarak mühimmat deposu haline getiren teröristleri ve depoyu etkisiz hale getirme görevini alan Türk pilot, yukarıdan bırakılacak bombanın işe yaramayacağını anlayınca inanılmaz bir risk aldı. Süresi de hayli kısıtlı olan pilot, öyle bir şey yaptı ki dünya savaş tarihine geçti.

YERDEN SADECE 20 METRE YÜKSEKTE UÇTU

Pilot, sadece 30 saniye içerisinde karar vererek harekete geçti. Silah deposunun ağzını lazerle işaretleyen pilot, yatay olarak ateşleme yapmak için hızla alçaldı ve yerden sadece 20 metre yüksekte uçarak füzeyi ateşledi. Neyse ki bu büyük riske rağmen her şey yolunda gitti ve pilot bu riski kazasız atlattı. Ayrıca teröristlerin silah ve mühimmat deposu da etkisiz hale getirildi.

DÜNYA SAVAŞ TARİHİNE GEÇECEK HAREKET

Türk pilotun aldığı bu risk, adeta dünya savaş tarihine geçecek cinsten. Daha önce dünyada böyle bir risk alındığı duyulmuş değil.